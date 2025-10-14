Coulibaly | Da Catanzaro a Bolzano il mio viaggio in Italia sognando il Milan

Il centrocampista del Sudtirol si è raccontato, a partire dalla sua infanzia in Senegal: "Giocavo a tutte le ore, in campi di sabbia. Volevo cambiare la vita della mia famiglia". Così, la decisione di partire: "L'ho detto solo al mio migliore amico. Ripensare al viaggio mi fa stare male". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Coulibaly: "Da Catanzaro a Bolzano, il mio viaggio in Italia sognando il Milan"

