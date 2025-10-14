Costruire il futuro insieme 2.0 | il nuovo percorso formativo gratuito organizzato da Deascuola e Intesa Sanpaolo
Deascuola e Intesa Sanpaolo inaugurano un nuovo percorso formativo dedicato al dialogo tra educazione, innovazione e mondo del lavoro.Il ciclo di webinar gratuito “Costruire il futuro insieme 2.0: nuovi trend e nuove competenze” nasce per approfondire le sfide e le opportunità che tecnologie digitali e intelligenza artificiale stanno portando nella scuola e nella società e . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche questi approfondimenti
Costruire il futuro insieme 2.0! Al via la seconda edizione del ciclo di webinar gratuiti, ideato da Deascuola in collaborazione con Intesa Sanpaolo, e dedicato alle sfide e opportunità che le tecnologie digitali e l'intelligenza artificiale stanno portando nel mondo - facebook.com Vai su Facebook
ANP-CIA, STOP GUERRA PROTEGGERE CIVILI E COSTRUIRE FUTURO DI DIALOGO https://agrapress.it/2025/10/anp-cia-stop-guerra-proteggere-civili-e-costruire-futuro-di-dialogo/… @Cia_Agricoltura - X Vai su X
Costruire insieme il futuro ricominciando dai talenti - Tra le tante sollecitazioni che i candidati alla presidenza della Regione Marche hanno ricevuto in questo periodo ho colto con particolare interesse quella di Confindustria Marche. Secondo corriereadriatico.it
Costruire insieme il futuro. Il progetto partecipativo che dà voce ai cittadini - “Viareggio Futura“ è il nome dell’iniziativa di Comune e Centro ricerca sAu. Si legge su lanazione.it