Costruire il futuro insieme 2.0 | il nuovo percorso formativo gratuito organizzato da Deascuola e Intesa Sanpaolo

Orizzontescuola.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Deascuola e Intesa Sanpaolo inaugurano un nuovo percorso formativo dedicato al dialogo tra educazione, innovazione e mondo del lavoro.Il ciclo di webinar gratuitoCostruire il futuro insieme 2.0: nuovi trend e nuove competenze” nasce per approfondire le sfide e le opportunità che tecnologie digitali e intelligenza artificiale stanno portando nella scuola e nella società e . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

