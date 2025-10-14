Costone e Stosa in vetta! Ora il derby La Mens Sana deve ripartire subito

Nonostante la stagione sia iniziata da poco, la terza giornata ha rappresentato uno spartiacque importante del campionato. Perché, oltre alla Mens Sana, è caduta anche Lucca (una delle grandi favorite), lasciando la vetta della classifica al duo tutto senese formato da Costone e Virtus. Proprio Vismederi-Stosa, primo derby dell’anno in programma sabato sera, sarà lo scontro al vertice che (necessariamente) lascerà solo una squadra a guardare tutti dall’alto verso il basso. Ma procediamo per ordine. In casa Mens Sana si riflette sui motivi che hanno portato alla sconfitta (96-91) riportata in casa di Borgomanero. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

