Cosmotecnica e sovranità digitale | la questione della tecnologia in Cina

Roma, 14 ott – Lo scontro geopolitico tra superpotenze trova nella tecnologia un campo di battaglia in continua ascesa. A pochi giorni dalla conclusione della grande Global Digital Trade Expo di Hangzhou, dove la Cina ha messo in vetrina il proprio comparto high-tech, Trump ha minacciato una nuova ondata di dazi in seguito all’inasprimento cinese delle regole sulle esportazioni di terre rare e tecnologie correlate. Mentre Washington mantiene ancora il titolo di prima potenza tecnologica globale, Pechino continua una serie di colpi strategici per tentare di rovesciare il dominio Usa. Tra queste iniziative che tanto hanno causato l’ira della Casa Bianca, c’è l’inserimento di altri cinque elementi essenziali per tecnologie laser (come olmio ed erbio) in una speciale lista di minerali a cui è imposto l’obbligo di licenza e permessi speciali. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Cosmotecnica e sovranità digitale: la questione della tecnologia in Cina

News recenti che potrebbero piacerti

Il digitale? Non è più questione di tecnologia, ma di cultura - La nostra è ormai un’epoca post digitale, nella quale guardare oltre i dispositivi, le reti, oltre i social network e gli oggetti connessi, per tornare a considerare le persone. Lo riporta corrierecomunicazioni.it

“Non è più rimandabile la questione digitale per gli anziani: il Comune strutturi nei quartieri dei luoghi idonei e gratuiti che diano risposte anche sociali” - scrivo a voi che siete punto di riferimento per tutta la comunità con l’obiettivo di immaginare una città che guarda al futuro come una comunità inclusiva, dove ogni cittadina e cittadino possa ... cittadellaspezia.com scrive

Digitale e biotech investire in innovazione è una questione vitale - Nelle Life Sciences l’innovazione avviene principalmente nell’alveo delle biotecnologie e del digitale ... ilsole24ore.com scrive