’Canto alle vite infinite. Progetto Terra mater matrigna’ di e con Elena Bucci è lo spettacolo che verrà (inizio ore 21 al Cineteatro Gulliver di Alfonsine). Un tributo alla natura e ai luoghi cari della Romagna colpiti dall’ alluvione, dove rivivono storie, leggende e ricordi. Un viaggio poetico e visionario tra memorie, sogni e fantasmi gentili che chiedono di essere raccontati. Elena Bucci dà voce a figure differenti – anziani, contadini, cantastorie – intrecciando tragedia e umorismo, realtà e invenzione, in una narrazione che celebra la bellezza resistente della vita. Tra parole, musica e immagini, lo spettacolo attraversa paesaggi reali e immaginari – una palude, una casa abbandonata, un sogno – trasformando il racconto in un atto d’amore per la memoria, la lingua e l’umanità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Così racconto la Romagna"