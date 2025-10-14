Così il ministro Schillaci nomina il Parisi sbagliato alla commissione antidoping

Il ministro della Sanità Orazio Schillaci ha nominato il Parisi sbagliato. Alla commissione antidoping del ministero ha conferito l’incarico a Giorgio, premio Nobel, a causa di un errore di persone. E a quanto pare a sua insaputa. Probabilmente la nomina invece spettava al medico dello sport Attilio, rettore dell’ Università di Roma Foro Italico. Lui, raggiunto da Repubblica, dice di non sapere nulla della nomina. Evidentemente nessuno si è accertato che avesse detto di sì al nuovo ruolo. Parisi vs Parisi. Schillaci è finito sulla graticola nei mesi scorsi per le nomine della commissione per la vaccinazione. 🔗 Leggi su Open.online