Cos'è questa storia del sindaco di Porto Viro Mario Mantovan eletto grazie ai voti al suo cane

La quarta sezione del Tar del Veneto ha respinto il ricorso che contestava la legittimità della vittoria di Mario Mantovan, eletto sindaco di Porto Viro lo scorso 26 maggio, grazie a 7 voti in più rispetto al suo avversario. Tra questi, tre erano stati espressi non a favore del candidato ma del suo cane, Thor. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondisci con queste news

Grassano : Un Giorno di Storia, Comunità e Rinascita! A nome del Sindaco e dell'Amministrazione Comunale di Grassano, desideriamo esprimere la nostra più profonda gratitudine per la straordinaria giornata trascorsa ieri, Sabato 11 Ottobre 2025, in o - facebook.com Vai su Facebook

La storia dell'ex sindaco di Norcia, colpevole del “reato di agire” dopo il sisma del 2016 di @ErmesAntonucci - X Vai su X

Cosa è successo tra Francesca Albanese e il sindaco di Reggio Emilia: la storia spiegata dall’inizio - La solidarietà del Pd è arrivata a scoppio ritardato: “Da lei parole offensive e inaccettabili” ... Riporta msn.com

Cos’è l’inchiesta sull’urbanistica di Milano e perché è stato indagato anche il sindaco Beppe Sala - Il sindaco di Milano, Beppe Sala, è ufficialmente indagato nell’ambito di una complessa inchiesta della Procura milanese su presunti illeciti urbanistici e pressioni indebite legate a grandi progetti ... Secondo blitzquotidiano.it

L’incredibile storia di Lello il sensitivo, il sindaco di Sorrento e le mazzette fiutate dal cane Gringo - Il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola è stato arrestato (non solo lui) per corruzione. Lo riporta quotidiano.net