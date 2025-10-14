Cos'è questa storia del sindaco di Porto Viro Mario Mantovan eletto grazie ai voti al suo cane

Fanpage.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La quarta sezione del Tar del Veneto ha respinto il ricorso che contestava la legittimità della vittoria di Mario Mantovan, eletto sindaco di Porto Viro lo scorso 26 maggio, grazie a 7 voti in più rispetto al suo avversario. Tra questi, tre erano stati espressi non a favore del candidato ma del suo cane, Thor. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

cos 232 storia sindacoCosa &#232; successo tra Francesca Albanese e il sindaco di Reggio Emilia: la storia spiegata dall’inizio - La solidarietà del Pd è arrivata a scoppio ritardato: “Da lei parole offensive e inaccettabili” ... Riporta msn.com

Cos’&#232; l’inchiesta sull’urbanistica di Milano e perché è stato indagato anche il sindaco Beppe Sala - Il sindaco di Milano, Beppe Sala, è ufficialmente indagato nell’ambito di una complessa inchiesta della Procura milanese su presunti illeciti urbanistici e pressioni indebite legate a grandi progetti ... Secondo blitzquotidiano.it

L’incredibile storia di Lello il sensitivo, il sindaco di Sorrento e le mazzette fiutate dal cane Gringo - Il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola &#232; stato arrestato (non solo lui) per corruzione. Lo riporta quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Cos 232 Storia Sindaco