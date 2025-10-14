Cos'è la coda incarcerata dei cani | perché si forma e in quali razze è più comune

Fanpage.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La coda incarcerata nei cani, detta anche coda incarnita, è un’infiammazione alla base della coda, comune in razze come il bouledogue francese. Si forma per accumulo di umidità e detriti, provoca dolore e secrezioni maleodoranti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

cos 232 coda incarcerataCos’&#232; la “coda incarcerata” dei cani: perché si forma e in quali razze è più comune - La coda incarcerata nei cani, detta anche coda incarnita, è un’infiammazione alla base della coda, comune in razze come il bouledogue francese ... Riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Cos 232 Coda Incarcerata