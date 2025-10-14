Cos' è il rito riparatorio urgente chiesto da Papa Leone XIV dopo che un uomo ha tentato di urinare sull' altare di San Pietro
Il pontefice ha chiesto questo particolare cerimoniale per la Basilica. E non è la prima volta che la Chiesa lo ritiene necessario. 🔗 Leggi su Wired.it
News recenti che potrebbero piacerti
Atto osceno sull'altare della basilica di San Pietro, papa Leone XIV ordina un rito riparatorio «urgente» · Profanazione e sacrilegio - facebook.com Vai su Facebook
Basilica di San Pietro in Vaticano: dopo la profanazione dell’altare della Confessione, Papa Leone XIV ha ordinato un rito riparatorio #MiL #mtl — Per leggere il post di #Messainlatino CLICCARE QUI : https://ift.tt/1fHix7b Vai su X
Vaticano, Papa Leone ordina un rito riparatorio dopo la profanazione dell'altare di San Pietro - Nelle scorse ore Papa Leone XIV ha incontrato privatamente il cardinale Mauro Gambetti, arciprete della Basilica vaticana, esprimendogli tutto il suo ... Scrive iltempo.it
Basilica di San Pietro, turista urina sull’altare: il Papa irritato ordina un rito penitenziale urgente - Un turista ha profanato l’altare maggiore a San Pietro. Da msn.com