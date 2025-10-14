Cos’è il mankeeping | quando la gestione emotiva degli uomini ricade sulle donne

Ci hanno insegnato ad accogliere, consolare, rassicurare. Ma siamo sicure che sia (solo) compito nostro?. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Cos’è il mankeeping: quando la gestione emotiva degli uomini ricade sulle donne

Altri contenuti sullo stesso argomento

Ci hanno insegnato ad accogliere, consolare, rassicurare. Ma siamo sicure che sia (solo) compito nostro? - Che cos'è il Mankeeping, significato, origine del termine e come si manifesta in una coppia in cui la donna si fa carico del peso emotivo dell'uomo. Segnala gazzetta.it

Mankeeping, ovvero: farsi carico della «gestione emotiva» del proprio partner. Ma davvero lo dobbiamo fare? - Il mankeeping affonda le sue radici in un problema molto diffuso: la mancata educazione emotiva riservata ai figli maschi. Si legge su vanityfair.it

Genitori e sport, lo psicologo: «Bisogna lavorare sulla gestione emotiva e includerli nell’attività dei figli, farli diventare una risorsa» - «Sicuramente è un caso estremo quello di un genitore che entra in un campo sportivo, in questo caso di calcio, e picchia un giocatore della squadra avversaria. Riporta vanityfair.it