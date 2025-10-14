Cos’è davvero l’Ottobrata romana e perché tutti la amano?

“Ottobrata romana”: questa espressione è davvero molto comune. Si usa per definire il clima mite che caratterizza il mese di Ottobre a Roma. Infatti la Capitale ad Ottobre è unica e bellissima: praticamente vive una seconda estate con i colori e gli odori dell’autunno. Forse non tutti sanno, però, che il termine “ottobrata” ha qualcosa in più da raccontare: scopriamone il significato! LEGGI ANCHE: — Roma, gita fuori porta: 5 luoghi da scoprire del Lazio ad Ottobre Ottobrata romana: fra storia e cultura popolare. Le “ottobrate” erano le tradizionali feste che chiudevano il periodo della vendemmia nel mese di ottobre. 🔗 Leggi su Funweek.it