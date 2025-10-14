Cosa succede se l'Italia perde o pareggia con Israele e come cambia la classifica del girone

Fanpage.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Italia-Israele decisiva per la corsa ai playoff Mondiali: tutti gli scenari in caso di vittoria, pareggio o sconfitta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

cosa succede italia perdeCosa succede se l’Italia perde o pareggia con Israele e come cambia la classifica del girone - Israele decisiva per la corsa ai playoff Mondiali: tutti gli scenari in caso di vittoria, pareggio o sconfitta ... fanpage.it scrive

cosa succede italia perdeCosa succede se l’Italia perde o pareggia con l’Estonia e cosa serve per qualificarsi ai Mondiali 2026 - La sfida all'Estonia, oggi alle 20:45 a Tallin, pone all'Italia di Gattuso un unico obiettivo da raggiungere: la vittoria a suon di gol ... Come scrive fanpage.it

cosa succede italia perdeItalia, sfida decisiva contro Israele per i playoff Mondiali: ecco cosa serve - L’Italia può ancora qualificarsi ai playoff per i Mondiali 2026: tutto passa dalla sfida contro Israele. Secondo newsmondo.it

Cerca Video su questo argomento: Cosa Succede Italia Perde