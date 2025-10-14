Cosa succede nella mente quando guardiamo la guerra online
La guerra non finisce del tutto quando si firma un accordo di pace. Anche se non si vede, continua a vivere dentro le persone, nei loro pensieri e nei loro corpi. Riemerge anche sugli schermi, nei dei social, nelle immagini che tornano ciclicamente ogni anniversario, nei "ricordi di un anno fa" che ci riportano in un istante al dolore e all'angoscia. La guerra è diventata parte del quotidiano anche per chi non la vive direttamente perchè non è più un evento lontano raccontato dai telegiornali, ma un flusso continuo di immagini, video e testimonianze che si insinuano tra le nostre mani, alternandosi a post e adv.
