Cosa succede a Filippo Turetta dopo la rinuncia all'appello e cosa c'entra la giustizia riparativa

L'avvocato Daniele Bocciolini spiega a Fanpage.it cosa succede a Filippo Turetta dopo che ha rinunciato al processo di appello per l'omicidio di Giulia Cecchettin: "Significa che si accetta quanto stabilito dai giudici di primo grado e che, con ogni probabilità, diventerà definitiva la condanna all’ergastolo. Non sono previsti sconti di pena per questo. Ma potrebbe ottenere una attenuante". 🔗 Leggi su Fanpage.it

