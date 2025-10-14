Cosa resta di Sigonella quarant’anni dopo Il libro di Fps
Quarant’anni dopo la notte che mise alla prova la sovranità italiana e i rapporti con gli Stati Uniti, Sigonella torna al centro del dibattito pubblico. Ma questa volta come punto di partenza per un esercizio di immaginazione strategica. FutureProofSociety (FPS) ha presentato a Casa Monti il volume “Sigonella 2035–2050. Cronache dal Mediterraneo del Futuro”, pubblicato da Aliseo Editoriale, un progetto che intreccia narrativa, geopolitica e foresight per leggere i possibili scenari del Mediterraneo di domani. Il libro – firmato con il contributo di Giacomo Giaquinto – si presenta come un romanzo-distopia costruito in forma di diario, con la voce di un giornalista immaginario che proietta nel futuro un avvenimento cardine della storia italiana. 🔗 Leggi su Formiche.net
