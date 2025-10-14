Cosa racconta dell’Italia la vittoria amara di Giani in Toscana Il commento di Bonanni

Formiche.net | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi il campo largo brinda in Toscana. Eugenio Giani è stato riconfermato alla guida della Regione e il centrosinistra canta vittoria. Ma è una vittoria amara: alle urne si è presentato appena il 47% degli aventi diritto. Meno di un cittadino su due. Un dato che non si può archiviare con leggerezza. Nel 2020 aveva votato il 63%, alle politiche del 2022 il 70%. In tre anni la Toscana, terra civicamente vivace, storicamente partecipe, orgogliosa delle proprie radici, ha perso sedici punti di partecipazione. Un’emorragia silenziosa che svuota di senso la festa elettorale e racconta di un popolo stanco, distante, disilluso. 🔗 Leggi su Formiche.net

