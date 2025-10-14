Cosa non va nelle motivazioni della destituzione della presidente del Perù

Non capisco nulla di politica peruviana, quindi mi perdonerete se mi limito a un’analisi lessicale riguardo alla destituzione di Dina Ercilia Boluarte Zegarra. La prima presidentessa del paese sudamericano è stata infatti sottoposta a impeachment per “incapacità morale permanente”, accusa tanto più grave se si analizza il significato di ogni singola parola. Anzitutto, “morale”: è la spia della pretesa, da parte dei governati, che i governatori siano buoni; è la testimonianza che gli elettori continuano a vivere in un mondo fatato in cui gli eletti sono sant’uomini, o in un passato immaginario in cui a chi detiene la sovranità spetta il compito di benefico elargitore; è la prova che Machiavelli è stato definitivamente sconfitto. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

