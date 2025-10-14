Cosa manca a NXT?
Pur essendo un fanboy di 2.0 devo riconoscere che il 2025 di NXT è stato parzialmente deludente, non un pessimo show dato che la struttura del programma consente anche alle puntate meno ispirate di raggiungere la sufficienza. Ma è innegabile che rispetto agli anni precedenti sia stato un periodo di magra, il che è anche fisiologico dopo che è stato ininterrottamente il miglior show di wrestling al mondo con ampio distacco, per storyline, personaggi e sì anche per match. Ho pensato spesso alle ragioni dietro questo calo, le ho imputate a diverse cause che effettivamente influenzano parecchio: le mancate promozioni nel Main Roster di diversi atleti prontissimi, la cui prolungata presenza nel brand crea un tappo ad imbuto che impedisce a chi dovrebbe succedere di svilupparsi appieno; il passaggio dalla magnanima USA Network alla puntigliosa CW, emittente che non permette agli episodi di sforare neanche di un minuto e preferisce piuttosto tagliare la diretta, costringendo spesso i Main Event a durare pochi minuti(sigh USA Network lasciava a NXT anche 15 minuti in più); l’aumento del numero dei PLE, già lo spazio televisivo si è ridotto quindi si ha ancora meno tempo per costruire card decenti, un ppv al mese non è una scelta sostenibile per il territorio di sviluppo; crossover infiniti con TNA ed AAA che possono essere intriganti come visto di recente, ma hanno anche la conseguenza di generare confusione e a volte disinteresse; licenziamenti e mancati rinnovi che pesano più di quanto sembrerebbe, etc. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
