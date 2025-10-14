Castel d’Azzano (Verona) – Le 3 della notte tra lunedì e martedì 14 ottobre, via San Martino a Castel d’Azzano (Verona): l’esplosione di un casolare saturato di gas è stato fatto esplodere volontariamente da tre fratelli titolari di una azienda agricola che da anni si oppongono e resistono allo sfratto. “Un gesto assolutamente folle”, lo descrive il colonnello Claudio Papagno, comandante provinciale dei carabinieri. Sotto le macerie sono rimasti i corpi di tre carabinieri di stanza a Padova e Mestre. Altri 11 uomini delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco sono rimasti feriti nella deflagrazione e sono stati ricoverati in ospedale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cosa è successo a Castel D'Azzano: i tre fratelli agricoltori, la crisi familiare, lo sfratto, lo sgombero, l’esplosione e i tre carabinieri morti