Cosa è successo a Castel D' Azzano | i tre fratelli agricoltori la crisi familiare lo sfratto lo sgombero l’esplosione e i tre carabinieri morti
Castel d’Azzano (Verona) – Le 3 della notte tra lunedì e martedì 14 ottobre, via San Martino a Castel d’Azzano (Verona): l’esplosione di un casolare saturato di gas è stato fatto esplodere volontariamente da tre fratelli titolari di una azienda agricola che da anni si oppongono e resistono allo sfratto. “Un gesto assolutamente folle”, lo descrive il colonnello Claudio Papagno, comandante provinciale dei carabinieri. Sotto le macerie sono rimasti i corpi di tre carabinieri di stanza a Padova e Mestre. Altri 11 uomini delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco sono rimasti feriti nella deflagrazione e sono stati ricoverati in ospedale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
