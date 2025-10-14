Cosa è stato deciso per i 175 licenziamenti di Carrefour

14 ott 2025

Carrefour Italia ha revocato la procedura di licenziamento per 175 (su circa 700) dipendenti della sede di Milano, che era stata aperta a luglio. La decisione, riporta una nota della Cisl, è legata alla “prospettiva di trasferimento di proprietà della società” che modifica in modo sostanziale il. 🔗 Leggi su Today.it

