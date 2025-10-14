Cosa ci faceva Infantino a Sharm el-Sheikh alla firma della tregua per Gaza? I legami tra il presidente Fifa e Trump

A Sharm el-Sheikh, tutti chiamati da Donald Trump per suggellare l’accordo di tregua per Gaza, c’erano tra i più importanti leader mondiali. E poi c’era lui: Gianni Infantino, il presidente della Fifa. La scena vista durante il summit aveva del surreale: dopo aver stretto la mano a tutti gli altri capi di Stato e di governo, nonché ai vertici delle organizzazioni internazionali e regionali, Trump ha salutato anche Abu Mazen. Il leader palestinese è stato accompagnato dal presidente francese Emmanuel Macron fino al palco e ha parlato con il presidente Usa per circa un minuto e mezzo. Un momento storico, interrotto proprio da Infantino, che è stato l’ultimo a salire sul palco per stringere la mano all’amico Trump. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Cosa ci faceva Infantino a Sharm el-Sheikh alla firma della tregua per Gaza? I legami tra il presidente Fifa e Trump

