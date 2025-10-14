Cosa c' è scritto esattamente nell' accordo di pace per Gaza firmato a Sharm el Sheik | il testo
La Casa Bianca ha diffuso il documento con il testo integrale dell'accordo di pace firmato a Sharm el Sheik e salutato dal presidente Donald Trump come "la storica alba di un nuovo inizio per il Medio Oriente". Ora inizia la fase 2 del processo di pace, tra incognite e trattative ancora in corso. 🔗 Leggi su Today.it
