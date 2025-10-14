Cortro Pro Pal feriti due giornalisti uno in modo grave alla testa Colpito anche un carabiniere
Scontri a Udine durante la manifestazione pro Palestina, organizzata nel capoluogo friulano in occasione della partita Italia-Israele valida per le qualificazioni ai Mondiali. Nel tardo pomeriggio, in via della Vittoria, alcuni manifestanti hanno sollevato transenne e le hanno scagliate contro i mezzi blindati della polizia, che ha risposto con cariche, manganelli e lanci di lacrimogeni. Fino a quel momento il corteo, promosso da oltre 300 sigle tra collettivi, associazioni e movimenti, si era svolto in modo pacifico con l’arrivo previsto in piazza Primo Maggio. Gli scontri a Udine sono proseguiti anche dopo la conclusione ufficiale della manifestazione pro Palestina, avvenuta poco prima del fischio d’inizio allo stadio Friuli. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
