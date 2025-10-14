Cortona riaprono i termini per il bando Nidi Gratis 2025 26
Arezzo, 14 ottobre 2025 – Cortona, riaprono i termini per il bando «Nidi Gratis» 202526 Fino al 27 ottobre opportunità per tutti coloro che non hanno fatto domanda entro il termine precedentemente previsto L’Amministrazione comunale informa che sono riaperti i termini per presentare la domanda per il bando «Nidi Gratis 202526». Le nuove domande potranno essere presentate fino alle ore 18:00 del 27 ottobre 2025. La procedura si attiva accedendo con Spid o Cie all'applicativo regionale. Il Bonus «Nidi Gratis» è un contributo economico alle famiglie garantito dalla Regione Toscana per la gratuità dei servizi educativi per la prima infanzia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
