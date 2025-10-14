Corteo in centro a Udine | chiusure e deviazioni per gli autobus

Cambiano percorsi e orari dei bus urbani ed extraurbani in centro a Udine. In occasione del corteo Pro Palestina in programma oggi, martedì 14 ottobre, il servizio Tpl Fvg ha annunciato diverse deviazioni e sospensioni dovute alla chiusura di alcune vie cittadine tra le 18 e le 21.30.Deviazioni e. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Corteo in centro città terminato. Le linee 6, 9, 13, 15, 16CD, 16CS, 18, 52, 55, 56, 61, 68 sono ripristinate sul loro percorso. - X Vai su X

Doppio corteo per Colombo in centro e simulazione dello sbarco. I percorsi - facebook.com Vai su Facebook

Italia-Israele a Udine: zona rossa, percorso del corteo, divieti, viabilità e strade chiuse - Orari, tv, misure di sicurezza e stato della Nazionale. Segnala nordest24.it

Corteo in centro a Udine: chiusure e deviazioni per gli autobus - In occasione del corteo previsto per la serata di oggi, 14 ottobre, il servizio Tpl Fvg subirà variazioni tra le 18 e le 21. Come scrive udinetoday.it

Udine blindata per il corteo pro Pal. L’altra partita si gioca in piazza - «Non ha senso continuare a bloccare le città mentre si realizza la pace, è un assurdo fuori dal tempo», è insorto Ciriani. Segnala msn.com