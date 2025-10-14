Corteo in centro a Udine | chiusure e deviazioni per gli autobus

Udinetoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cambiano percorsi e orari dei bus urbani ed extraurbani in centro a Udine. In occasione del corteo Pro Palestina in programma oggi, martedì 14 ottobre, il servizio Tpl Fvg ha annunciato diverse deviazioni e sospensioni dovute alla chiusura di alcune vie cittadine tra le 18 e le 21.30.Deviazioni e. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

corteo centro udine chiusureItalia-Israele a Udine: zona rossa, percorso del corteo, divieti, viabilità e strade chiuse - Orari, tv, misure di sicurezza e stato della Nazionale. Segnala nordest24.it

corteo centro udine chiusureCorteo in centro a Udine: chiusure e deviazioni per gli autobus - In occasione del corteo previsto per la serata di oggi, 14 ottobre, il servizio Tpl Fvg subirà variazioni tra le 18 e le 21. Come scrive udinetoday.it

corteo centro udine chiusureUdine blindata per il corteo pro Pal. L’altra partita si gioca in piazza - «Non ha senso continuare a bloccare le città mentre si realizza la pace, è un assurdo fuori dal tempo», è insorto Ciriani. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Corteo Centro Udine Chiusure