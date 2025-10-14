Corteo contro Italia-Israele a Udine giornalista ferito alla testa durante gli scontri tra manifestanti e polizia | Trauma cranico importante
“Italia-Israele non si doveva giocare”. Le parole sono state scandite al megafono ancora prima che il corteo pro Pal lungo le vie di Udine avesse inizio. Poi, a fine manifestazione e con la partita in corso, gli scontri in strada con le forze dell’ordine. Durante i quali un giornalista è rimasto ferito in maniera seria riportando “un trauma cranico importante ” ed è stato trasferito d’urgenza in ospedale. Sono stati migliaia i manifestanti che hanno affollato il centro città, provenienti anche da fuori regione, per dire no al match valevole per la qualificazione ai Mondiali disputato allo stadio Friuli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
