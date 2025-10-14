Pescara - Una 52enne respinge le avances, l’uomo si piazza sotto casa suonando al citofono: fermato per atti persecutori dalla Polizia. A Pescara, uno strano corteggiamento è degenerato in paura quando un uomo di 59 anni si è appostato sotto l’abitazione di una donna che aveva respinto le sue attenzioni insistenti. Allertate da segnalazioni, le pattuglie della Polizia di Stato sono intervenute e lo hanno arrestato per atti persecutori. Secondo quanto ricostruito, l’uomo non accettava il “no” della donna di 52 anni e si è recato davanti al suo appartamento, suonando ripetutamente il citofono. Qualcuno ha chiamato il 112 per segnalare un comportamento ossessivo. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Corteggiata, rifiutata e perseguitata: arresto a Pescara per stalking ossessivo