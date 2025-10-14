corte dei conti maxi condanna per due ex manager soresa

Tempo di lettura: 2 minuti Stangata alla Corte dei conti per due ex manager Soresa. Accogliendo la richiesta del vice procuratore generale Raffaele Cangiano, la sezione giurisdizionale per la Campania ha condannato l’ex direttore generale Francesco Tancredi e l’ex direttore operativo acquisiti Lucia Roncetti al pagamento, in favore della Società Regionale per la Sanità, di 661.944,00 euro (in via solidle) a titolo di danno alla concorrenza. E ancora di 16.176 euro per Tancredi e 12.749 euro per Roncetti a titolo di danno da disservizio, e in via solidale di 10.288 euro per danno patrimoniale. Somme cui andranno aggiunti rivalutazione monetaria a far data dal 4 gennaio 2021, nonché interessi legali a far data dalla pubblicazione della sentenza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

