Corte dei Conti annulla ingiunzione Provincia da 400mila euro
Tempo di lettura: 2 minuti La Corte dei Conti, in funzione di giudice di appello, ha annullato l’ingiunzione di pagamento da circa 400.000 euro per quote TarsuTIA (anni 2010-2012) che la Provincia aveva emesso nei confronti del Comune di Cesa, risolvendo così la controversia a favore dell’ente comunale. sul tema dei rifiuti. La decisione – la numero 209 pronunciata dalla II Sezione Giurisdizionale Centrale d’Appello – rigetta il ricorso della Provincia di Caserta, confermando l’annullamento dell’ingiunzione disposta in primo grado dalla Corte dei Conti (dalla Sezione giurisdizionale Campania con sentenza numero 286 del 2024). 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Argomenti simili trattati di recente
Stangata della Corte dei conti della Calabria agli amministratori dell’azienda “Progetto Ecologia” di Cirò Marina - facebook.com Vai su Facebook
#Contipubblici, concluso alla #CorteConti il Giudizio di parificazione sul #Rendiconto generale della @Reg_Campania per l’Esercizio 2024. Leggi documenti e dispositivo http://bit.ly/4mP5Hy3 - X Vai su X
Cesa, la Corte dei Conti annulla ingiunzione provinciale sui rifiuti - La Sezione giurisdizionale centrale d’appello della Corte dei Conti, con la sentenza numero 209/2025, ha respinto il ricorso della Provincia ... Come scrive pupia.tv
Corte dei Conti, debolezze nella gestione di Finpiemonte - La Sezione regionale di controllo per il Piemonte della Corte dei conti ha rilevato alcuni "aspetti di debolezza" nella gestione di Finpiemonte Spa, società in house della regione Piemonte che la ... Segnala ansa.it
Corte Conti, Pnrr in linea ma criticità su opere più complesse - L'attuazione al primo semestre 2025 degli interventi Pnrr e Pnc, esaminati a campione dalla Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, ... Da ansa.it