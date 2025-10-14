Corte dei Conti annulla ingiunzione della Provincia da 400mila euro sui rifiuti

Casertanews.it | 14 ott 2025

Vittoria piena per il Comune di Cesa nella complessa vicenda giudiziaria con la Provincia di Caserta sul tema dei tributi legati ai rifiuti. La Corte dei Conti – Sezione II Giurisdizionale Centrale d’Appello ha infatti respinto il ricorso della Provincia, confermando integralmente la sentenza di. 🔗 Leggi su Casertanews.it

