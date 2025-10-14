Corte dei Conti annulla ingiunzione della Provincia da 400mila euro sui rifiuti
Vittoria piena per il Comune di Cesa nella complessa vicenda giudiziaria con la Provincia di Caserta sul tema dei tributi legati ai rifiuti. La Corte dei Conti – Sezione II Giurisdizionale Centrale d’Appello ha infatti respinto il ricorso della Provincia, confermando integralmente la sentenza di. 🔗 Leggi su Casertanews.it
