Corriere dello Sport | Politano no stop

"> Matteo Politano non si ferma. Come scrive Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, finora non lo ha bloccato nessuno e, a quanto pare, non ci riuscirà neppure l’infortunio muscolare rimediato contro il Genoa. Nove giorni fa la lesione al gluteo destro sembrava poterlo tenere fuori almeno due settimane, ma il recupero lampo lo proietta già verso il match di sabato con il Torino. Una buona notizia per Conte, che apre un ciclo massacrante di sette partite in ventidue giorni, tra campionato e Champions. Poter contare sul suo uomo chiave sulla fascia destra è un segnale di forza per tutto il gruppo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

