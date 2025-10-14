"> Il Napoli resta in cima alla Serie A insieme con la Roma e nel gruppo delle tredici squadre a 3 punti in Champions, accanto a giganti come Barcellona, Liverpool, Atletico Madrid, Chelsea e Atalanta. Come spiega Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il club azzurro sta gestendo con efficacia il doppio impegno, avendo sempre vinto dopo gli impegni europei. Ma l’aspetto più interessante, osserva ancora Mandarini sul Corriere dello Sport, è la crescita in fase realizzativa: il Napoli ha trovato concretezza e incisività, il vero obiettivo del mercato estivo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, Conte registra la difesa”