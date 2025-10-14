Corriere dello Sport | Napoli Conte registra la difesa

Napolipiu.com | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"> Il Napoli resta in cima alla Serie A insieme con la Roma e nel gruppo delle tredici squadre a 3 punti in Champions, accanto a giganti come Barcellona, Liverpool, Atletico Madrid, Chelsea e Atalanta. Come spiega Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il club azzurro sta gestendo con efficacia il doppio impegno, avendo sempre vinto dopo gli impegni europei. Ma l’aspetto più interessante, osserva ancora Mandarini sul Corriere dello Sport, è la crescita in fase realizzativa: il Napoli ha trovato concretezza e incisività, il vero obiettivo del mercato estivo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

corriere dello sport napoli conte registra la difesa

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, Conte registra la difesa”

