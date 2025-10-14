Corridonia operaio sepolto da fango e detriti mentre lavora con un escavatore | il corpo del 48enne sangiustese estratto dopo ore CHI E' LA VITTIMA

Corriereadriatico.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CORRIDONIA Travolto da fango, detriti e acqua mentre stava lavorando con un escavatore. Sono state ore di angoscia ieri per i familiari di un operaio di 48 anni di Monte San Giusto rimasto. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

