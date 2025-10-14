Corridonia Francesco Broda sepolto vivo sotto fango e detriti | la tragedia mentre lavorava con un escavatore | dieci ore per estrarre il corpo del 48enne

Corriereadriatico.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CORRIDONIA Travolto da fango, detriti e acqua mentre stava lavorando con un escavatore. Sono state ore di angoscia ieri per i familiari di un operaio di 48 anni di Monte San Giusto rimasto. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

