Corridonia Francesco Broda sepolto vivo sotto fango e detriti | la tragedia mentre lavorava con un escavatore | dieci ore per estrarre il corpo del 48enne
CORRIDONIA Travolto da fango, detriti e acqua mentre stava lavorando con un escavatore. Sono state ore di angoscia ieri per i familiari di un operaio di 48 anni di Monte San Giusto rimasto. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Dopo aver percorso tutta l’A14 da Corridonia a Bari con infiniti lavori in corso e un vento pazzesco dopo Vasto, prendiamo il traghetto con un mare forza “100”, la notte é stata lunga anche per la moto ? @sara_la_tappy_franksaffair #Viaggi #travel #blog - facebook.com Vai su Facebook
Incidente sul lavoro a Corridonia: operaio sepolto dalla ghiaia, tragico epilogo - Tragedia a Corridonia: un operaio di 48 anni travolto da ghiaia mentre lavorava in un deposito edile richiama l’urgenza di maggiore sicurezza nei cantieri. notizie.it scrive
Sommerso dalla terra mentre lavora in una cava: Francesco Broda muore a 48 anni. Il corpo recuperato dopo 10 ore - È questo il nome dell'operaio 48enne di Monte San Giusto (Macerata) morto dopo essere stato sommerso dalla terra nella vasca di decantazione di fanghi ... Segnala leggo.it
Resta sommerso da un accumulo di fanghiglia in una cava: morto operaio di 48 anni - Un operaio di 48anni ha perso la vita ieri, 13 ottobre, in un’azienda che si trova in contrada Fonte Lepre a ... Da ilfattoquotidiano.it