Corridonia Francesco Broda sepolto vivo sotto fango e detriti | la Procura apre fascicolo?per omicidio colposo Lutto cittadino

Corriereadriatico.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CORRIDONIA Travolto da fango, detriti e acqua mentre stava lavorando con un escavatore. Ci sono volute 10 ore per riuscire ad estrarre il corpo di Francesco Broda, 48 anni, sepolto vivo mentre. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

corridonia francesco broda sepolto vivo sotto fango e detriti la procura apre fascicoloper omicidio colposo lutto cittadino

© Corriereadriatico.it - Corridonia, Francesco Broda sepolto vivo sotto fango e detriti: la Procura apre fascicolo?per omicidio colposo. Lutto cittadino

