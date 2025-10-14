Corridonia Francesco Broda sepolto vivo sotto fango e detriti | la Procura apre fascicolo?per omicidio colposo Lutto cittadino
CORRIDONIA Travolto da fango, detriti e acqua mentre stava lavorando con un escavatore. Ci sono volute 10 ore per riuscire ad estrarre il corpo di Francesco Broda, 48 anni, sepolto vivo mentre. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
Sepolto dalla ghiaia ed estratto dopo dieci ore: la vittima è Francesco Broda - Operaio di Monte San Giusto, aveva 48 anni: il tragico incidente sul lavoro a Corridonia. Scrive msn.com
Incidente sul lavoro a Corridonia: operaio sepolto dalla ghiaia, tragico epilogo - Tragedia a Corridonia: un operaio di 48 anni travolto da ghiaia mentre lavorava in un deposito edile richiama l’urgenza di maggiore sicurezza nei cantieri. Riporta notizie.it
ll terreno cede e inghiotte l’escavatore: morto il 38enne Francesco Broda - Tragedia alla Rita Calcestruzzi di Corridonia: il mezzo sprofonda nel fango, vani i tentativi di salvarlo dopo dieci ore di scavi. Si legge su msn.com