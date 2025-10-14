Corrado Corsini è il nuovo Presidente del Consorzio di Promozione e Tutela del Pane Toscano Dop

Arezzo, 14 ottobre 2025 – L'Assemblea dei soci Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Promozione e Tutela del Pane Toscano DOP ha eletto Corrado Corsini nuovo Presidente del Consorzio che tutela e promuove l'unica DOP regionale a livello europeo. Imprenditore toscano di lungo corso, Corsini è uno dei titolari del PanificioForneria Corsini di Castel del Piano, azienda di riferimento nel settore dei prodotti da forno e riconosciuta non solo per l'attenzione alla qualità delle materie prime ma anche per gli investimenti costanti in innovazione e sostenibilità. Corsini subentra alla guida della struttura al posto di Marzio Domenici (che rimarrà all'interno del Consiglio di Amministrazione) con un programma centrato su tutela del disciplinare, rafforzamento della filiera dal grano al forno, formazione dei giovani panificatori e sviluppo dei mercati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

