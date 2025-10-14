Piovono le attestazioni di cordoglio per la scomparsa di Franco Lanzarini, sopravvissuto all’eccidio di Marzabotto e custode della memoria di Monte Sole. "Per tutta la vita è stato un testimone di pace e tra i protagonisti della nascita della Scuola di Pace di Monte Sole nei primi anni 2000 – lo ricorda il sindaco metropolitano Matteo Lepore –. La perdita di persone come Lanzarini dà a tutti noi una responsabilità in più nel trasmettere alle giovani generazioni la memoria di quello che è stato affinché non si ripeta mai più". Il presidente dell’Assemblea legislativa Maurizio Fabbri commemora Lanzarini affermando che con lui "scompare uno degli ultimi testimoni del tempo: quel tempo che vide la nostra terra insanguinata dal sangue innocente delle vittime della strage nazifascista di Marzabotto, quando la ferocia dell’occupante tedesco e del suo complice fascista sterminò uomini e donne, cercando di cancellare il concetto stesso di umanità dal nostro vocabolario. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cordoglio per l’addio a Lanzarini: "Una vita spesa per testimoniare"