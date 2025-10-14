Coppa Liguria maschile Npsg battuta al tie-break Domani la sfida casalinga contro Lavagna

M. R. Santa Sabina 3 Npsg 2 (12-25 25-16 17-25 25-20 15-13) MOVIMENTO RAGAZZI: Bisio, Caviglia, Ceccoli, Facco, Galietta, Maffia, Maragliano, Mussini, Passaggio, Robbiano, Sardi, liberi Tarallo e Huang. All. Luciani NPSG: Adesso, Barsotti, Cutolo, De Cola, Fuggetti, Garfagnini, Panada, Santoni, liberi Cariulo e Gallo. All. Damiani Arbitro: Pagliero Genova – La Nuova Pallavolo San Giovanni si è arresa solamente al tie-break al Movimento Ragazzi Santa Sabina al termine di un match di Coppa Liguria maschile molto combattuto. Dopo una partenza fortissima con il primo set concluso sul 12-25 gli spezzini hanno avuto una flessione nel secondo, cedendo 25-16. 🔗 Leggi su Lanazione.it

