Coppa Italia Velocità Anche il valdarnese Bossini in pista

Arezzo, 14 ottobre 2025 – Si è chiusa a Vallelunga la stagione 2025 della Coppa Italia Velocità, con un finale incandescente che ha visto ben sette piloti ancora in corsa per il titolo. Tra questi anche il valdarnese Alessandro Bossini, che ha affrontato l'ultimo round con la possibilità di puntare al successo assoluto o difendere il terzo posto in classifica. Venerdì, nelle prove libere, Bossini ha trovato subito un ottimo feeling con la moto grazie al lavoro del team SkipperLab. Sabato, nelle qualifiche, ha mostrato un gran passo fermando il cronometro su 1'44”, tempo che gli avrebbe garantito la pole position, poi però annullata per un lieve taglio sul verde alla curva “Trincea”. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Coppa Italia Velocità. Anche il valdarnese Bossini in pista

