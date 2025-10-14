Cooperazione Italia-Grecia per la tutela della biodiversità | via al progetto Natures

BRINDISI - Si è tenuto il primo incontro tra i partner del progetto Natures (Strengthening conservation measures for priority species and habitats in the programme area), finanziato dal programma Interreg VI-A Grecia–Italia 20212027 che ha come capofila il Consorzio di Gestione di Torre Guaceto. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

