Convivenza infernale a Comiso agenti notano donna con lividi e arrestano il compagno 26enne

A Comiso un uomo di 26 anni è stato allontanato da casa e sottoposto a braccialetto elettronico per maltrattamenti sulla convivente.

