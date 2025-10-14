Convivenza infernale a Comiso agenti notano donna con lividi e arrestano il compagno 26enne

A Comiso un uomo di 26 anni è stato allontanato da casa e sottoposto a braccialetto elettronico per maltrattamenti sulla convivente. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

