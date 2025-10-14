convegno la campana del giubileo 2025

AGNONE (ISERNIA), 14 OTTOBRE 2025 – Organizzato dal ROTARY CLUB di Agnone e patrocinato dalla Santa Sede, l’evento si terrà il 17 Ottobre 2025 alle ore 10,30 presso il Museo Storico della Campana Marinelli, con il Presidente Armando Marinelli e il Segretario Barbara De Paola che spiegheranno il ruolo della campana nel Rotary. Il convegno vedrà la partecipazione di tre prestigiose Università e dei loro illustri docenti: Prof.ssa Annamaria Rufino, sociologa Unicampania le cui numerose pubblicazioni sono state tradotte e studiate in numerosi paesi esteri; Prof. Roberto Cipriani sociologo Uniroma 3 che ha introdotto la teoria della Religione diffusa”, Prof. 🔗 Leggi su Primacampania.it

