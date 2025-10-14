Convegno Cibo territorio e cultura | indagini e tradizioni agroalimentari a confronto potenzialità e sostenibilità | dal 15 al 17 ottobre
Tre giorni di convegno promossi dal Dipartimento di Lettere e Beni Culturali dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli, dal Dipartimento Studi Umanistici dell’Università di Salerno e dall’Archivio di Stato di Caserta Cibo, territorio e cultura: indagini e tradizioni agroalimentari a confronto, potenzialità e sostenibilità è il tema di un convegno in programma dal 15 al 17 ottobre prossimi, presso la sede dell’ Archivio di Stato di Caserta, promosso dal Dipartimento di Lettere e Beni Culturali dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli e dal Dipartimento Studi Umanistici dell’Università di Salerno, congiuntamente all’ Archivio di Stato di Caserta. 🔗 Leggi su Zon.it
