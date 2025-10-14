Controllore Cotral e consigliere di Fratelli d'Italia pestato a calci e pugni da un passeggero senza biglietto

14 ott 2025

Violenta aggressione su un bus Cotral della linea Fiuggi–Anagni: un passeggero ha picchiato il controllore Daniele Stefanucci, anche consigliere comunale di Acuto e membro di Fratelli d’Italia. L’uomo ha riportato lividi e una sospetta frattura al naso. L’aggressore è stato rintracciato dai carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

