Controllo notturno in via Emilia Ovest | 27enne trovato con dosi di cocaina e crack

La Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto un cittadino nigeriano di 27 anni, già noto alle Forze dell’ordine e irregolare sul territorio nazionale, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.Intorno alle ore 3.00 di questa mattina, una pattuglia della Squadra. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

#Sorso. I Carabinieri hanno bloccato un automobilista che ha tentato la fuga durante un controllo notturno, risultando positivo all'alcoltest e alla cocaina - X Vai su X

#SalentoPugliaeMondo Dopo il turno di notte perde il controllo dell'auto che sale sulla piazza: Un dipendente di una struttura sanitaria di rientro da un turno notturno di lavoro alla guida della sua Fiat Grande Punto, giunto in paese a Torre Santa Susanna, pre - facebook.com Vai su Facebook

Tentano di sfuggire al controllo: avevano droga e un grosso coltello - Durante un controllo notturno a Reggio Emilia, la polizia ha fermato due individui con precedenti penali. Scrive ilrestodelcarlino.it