Controllo notturno in via Emilia Ovest | 27enne trovato con dosi di cocaina e crack

Modenatoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto un cittadino nigeriano di 27 anni, già noto alle Forze dell’ordine e irregolare sul territorio nazionale, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.Intorno alle ore 3.00 di questa mattina, una pattuglia della Squadra. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

