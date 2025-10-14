Controlli Nas parla l' avvocato del bar Franza | Contestate tre uova e un' etichetta

“Il nucleo ispettivo ha semplicemente contestato alla titolare l'esistenza di tre uova scadute per le quali non risultava la data, assumendo perciò che dette fossero ”scadute" e la mancanza di un'etichetta su contenitore ove venivano custoditi generi alimentari". A chiedere la precisazione in. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Carabinieri, maxi controlli nelle zone calde della città "4 hotel" a Parma: parla il vincitore La testimonianza: "Noi a Ibiza, bloccati dall'alluvione" Tabiano, dopo la morte del 35enne polemica sull'hotel occupato Festival Verdi, Otello col brivido: manca Roderigo - facebook.com Vai su Facebook

Scrivere qui è come gettare un sassolino nell'oceano quando si parla di #Paragon, di spyware mercenari, di spionaggio di Stato. Ma proviamoci. Quando sono emersi gli #spyware sui telefoni degli attivisti di ong Mediterranea: «Eh ma eravate indagati che vi a Vai su X

Controlli del Nas, sospeso un B&B a Latina e un panificio a Sonnino - Nei giorni scorsi tre distinti interventi ispettivi dei Nas di Latina hanno portato a sospensioni, rimozioni e sanzioni amministrative nella provincia pontina. Da ilmessaggero.it

I controlli dei Nas nel 2016: ispezionati più di 150 obiettivi al giorno, sequestrate 65mila tonnellate di prodotti pericolosi - 000 controlli, con una media di oltre 150 ispezioni giornaliere, che hanno consentito di: rilevare 15. quotidianosanita.it scrive

Controlli Nas nel Reatino: chiusi tre ristoranti e una pizzeria. Alimenti sequestrati e multe - aprile 2025), ha intensificato l’attività di controllo, in particolare nelle zone interessate dal maggior afflusso ... Scrive ilmessaggero.it