Controlli Nas parla l' avvocato del bar Franza | Contestate tre uova e un' etichetta

“Il nucleo ispettivo ha semplicemente contestato alla titolare l'esistenza di tre uova scadute per le quali non risultava la data, assumendo perciò che dette fossero ”scadute" e la mancanza di un'etichetta su contenitore ove venivano custoditi generi alimentari". A chiedere la precisazione in. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Controlli Nas, parla l'avvocato del bar Franza: "Contestate tre uova e un'etichetta" https://ift.tt/GhBuPyR https://ift.tt/Vhy9Pvi - X Vai su X

Carabinieri, maxi controlli nelle zone calde della città "4 hotel" a Parma: parla il vincitore La testimonianza: "Noi a Ibiza, bloccati dall'alluvione" Tabiano, dopo la morte del 35enne polemica sull'hotel occupato Festival Verdi, Otello col brivido: manca Roderigo - facebook.com Vai su Facebook

Controlli del Nas, sospeso un B&B a Latina e un panificio a Sonnino - Nei giorni scorsi tre distinti interventi ispettivi dei Nas di Latina hanno portato a sospensioni, rimozioni e sanzioni amministrative nella provincia pontina. ilmessaggero.it scrive

I controlli dei Nas nel 2016: ispezionati più di 150 obiettivi al giorno, sequestrate 65mila tonnellate di prodotti pericolosi - 000 controlli, con una media di oltre 150 ispezioni giornaliere, che hanno consentito di: rilevare 15. Segnala quotidianosanita.it

Controlli Nas nel Reatino: chiusi tre ristoranti e una pizzeria. Alimenti sequestrati e multe - aprile 2025), ha intensificato l’attività di controllo, in particolare nelle zone interessate dal maggior afflusso ... Riporta ilmessaggero.it