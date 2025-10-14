Controlli interforze al mercato di Adrano | accertate numerose irregolarità

Cataniatoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mattinata di controlli al mercato bisettimanale di Adrano, dove un’operazione interforze ha portato alla luce diverse irregolarità tra gli operatori commerciali. L’intervento, frutto di un anno di attività di coordinamento tra la Polizia Locale, la Polizia di Stato e i Carabinieri, aveva come. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it



