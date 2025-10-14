Controlli fra ristoratori e fruttivendoli dalla Noce alla Zisa scoperti furti di luce e lavoratori in nero | 7 denunce

Palermotoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Passate al setaccio le strade e le attività commerciali di Noce e Zisa. I carabinieri hanno denunciato nove persone, tra le quali anche alcuni ristoratori e la titolare di un negozio di ortofrutta, al termine dei controlli effettuati nei due quartieri che hanno permesso di scoprire allacci. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Controlli Ristoratori Fruttivendoli Noce