Controlli della Polizia Locale a Largo Maradona | sequestri e sanzioni

Tempo di lettura: 2 minuti La Polizia Locale di Napoli, con le Unità Operative Avvocata e Chiaia, in collaborazione con il personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza Montecalvario, ha condotto un’operazione di controllo mirata nei Quartieri Avvocata e Montecalvario, con particolare attenzione all’area nota come “Largo Maradona”. Durante le verifiche, gli agenti hanno proceduto al sequestro di cinque carretti per la vendita di bevande, rinvenuti abbandonati e incatenati sul suolo pubblico, privi di qualsiasi autorizzazione. Inoltre, due esercizi commerciali, uno alimentare e uno non alimentare, sono stati sottoposti a sequestro per l’assenza della necessaria autorizzazione all’esercizio in sede fissa, in violazione dell’art. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Controlli della Polizia Locale a Largo Maradona: sequestri e sanzioni

